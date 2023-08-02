شوارع المنصورة تختنق.. والحلول المرورية " غائبة "

ظاهرة يومية محيرة

تشهد مدينة المنصورة، أزمة مرورية حادة خلال هذه الأيام، وصلت لحد الاختناق وتستمر لعدة ساعات، وتكدس السيارات بأعداد كبيرة في كافة الشوارع الرئيسية وخاصة شارع الجيش الرئيسي الذي يتم اعادة صيانته هذه الأيام، وكذلك شارع الجمهورية للقادمين من جامعة المنصورة أمام المستشفى الجامعي وكوبري طلخا، بالإضافة إلى اختناق شارع جيهان كالعادة من بدايته وحتى نهايته وسط غياب تام من مرور المنصورة.

حيث لاحظ المواطنون عدم تواجد أفراد المرور إلا عند أماكن معينة منها كوبري طلخا والمنطقة الواقعة أمامه على الرغم من المساحة الواسعة لمدينة المنصورة .

ظاهرة يومية

يقول صبري عبد الباقي، أحد المواطنين، أنه لا توجد أية حلول مرورية للقضاء على الزحام داخل مدينة المنصورة ، حيث أصبح تكدس الشوارع بالسيارات والزحام الشديد ظاهرة يومية لا تجد أية حلول ، مشيرا إلى أن انتشار رجال المرور من الممكن أن يساهم في التخفيف من المشكلة .

مخالفات مستمرة

ويضيف عصام البنا، أن شارع جيهان بالمنصورة الذي تقع فيه بعض المستشفيات الجامعية يعاني من الزحام بدون مبالغة لمدة 24 ساعة يوميا ، والغريب أن قائدي السيارات يرتكبون مخالفات مستمرة ويقومون بالدخول في بعض الشوارع الجانبية عكس الاتجاه دون متابعة مرورية تذكر مما تسبب في اختناق مستمر في الشوارع .

زحام هائل

وتعجب محمود حميدو، بوجود هذا الزحام الكبير في شوارع المنصورة على الرغم من أن الجامعة في اجازة ولا توجد اختبارات ، ومع ذلك وكأن الزحام أصبح سمة تميز مدينة المنصورة ، وأضاف بأنه تم توسعة جزء من شارع الجيش أمام استاد المنصورة ومع ذلك لايزال الزحام مستمرا ، والسؤال" إلى متى سيستمر هذا الزحام دون البحث عن محاور مرورية جديدة تقلل من هذا الزحام؟"

حلول ضرورية

ويطالب جابر عبد المعطي بضرورة التركيز على النقاط المزدحمة في مدينة المنصورة وايجاد الحلول المرورية اللازمة لها ، مع ضرورة توفير رجال المرور بها للسيطرة على المخالفات التي يتم ارتكابها من سائقي الميكروباصات أو سائقي السيارات الأجرة الذين يرتكبون مخالفات مستمرة تؤدي إلى تكدس مروري كبير في الشوارع .

زحام يومي في الشوارع