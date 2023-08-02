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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

خاص بالوفد

جمهور الزمالك يرفع "لافتة" تحفيزية للاعبي الفريق قبل موقعة النصر السعودي.. فيديو

جماهير الزمالك
جماهير الزمالك

تواجدت جماهير الزمالك  بملعب عكاظ لمؤازرة الأبيض في التدريب الختامي والأخير استعدادا لخوض مباراة النصر السعودي المقبلة لتحفيز اللاعبين للفوز في لقاء الغد.

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رفعت الجماهير القلعه البيضاء التي حضرت المران لافتة مكتوب عليها:" لا شيء مستحيل"، كما هتفت الجماهير للاعبين خلال التدريب الختامي قبل لقاء النصر السعودي . 

يسعى لاعبو الزمالك خلال مباراة النصر السعودي بتحقيق نتيجة إيجابية للصعود للدور الثاني بالبطولة العربية .

وفاز الشباب السعودي على الزمالك بهدف دون رد في الجولة الثانية في البطولة العربية.

يلتقي  القلعه البيضاء  بنظيره  فريق النصر السعودي المقرر لها غدا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

 

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية 

يلتقي الزمالك والنصر السعودي في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، 6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، 7 مساء بتوقيت الإمارات.

 

 

 

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