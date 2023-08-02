مران الزمالك.. تدريبات قوية لثلاثي حراس الفريق

أدى محمد صبحي ومحمد عواد ومحمد نديم ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية على ملعب عكاظ تحت إشراف محمد عبدالمنصف مدرب الحراس، استعدادًا لخوض النصر السعودي المقبلة في البطولة العربية.

وركز مدرب الحراس على تدريب الثلاثي على اللعب بالقدم والرأس بجانب بعض التدريبات الخاصة بسرعة رد الفعل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق النصر السعودي المقرر لها غدًا الخميس في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للبطولة العربية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبدالغني - حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبدالله "نيمار" – أحمد عبدالرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبدالرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح زكي.