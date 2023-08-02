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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد يتقدم على الشرطة بهدف في الشوط الأول

الاتحاد
الاتحاد

 نجح فريق نادي الاتحاد في التقدم على نظيره الشرطة العراقي بهدف من دون مقابل في الشوط الأول، من اللقاء الجاري بين الطرفين على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية.

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 ملخص الشوط الأول من مباراة الاتحاد والشرطة:

 سجل هدف الاتحاد الوحيد في الشوط الأول اللاعب أحمد بامسعود في الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد ارتداد الكرة من ركلة ركنية.

 بتلك النتيجة يرفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق 5 نقاط عن نادي الشرطة العراقي صاحب المركز الثاني بالمجموعة.

 يمتلك نونو سانتو على مقاعد بدلاء الاتحاد ضد الشرطة العراقي كل من أسامة المرمش في حراسة المرمى وكريم بنزيما ونجولو كانتي ورومارينيو وإيجور كورنادو وعبدالرزاق حمدالله وجوتا وفيصل العيسي وفر حة الشمراني.

 

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