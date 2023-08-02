إلغاء هدف في مباراة الهلال السعودي والوداد المغربي لهذا السبب

ألغي حكم مباراة الهلال والوداد هدفً التعادل لصالح الوداد المغربي في مباراة الهلال السعودي في الجولة الثالثة بالبطولة العربية.

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كان سجل سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي هدفًا في شباك الهلال السعودي في المباراة الجارية الآن على ستاد على ستاد مدينة الأمير سلطان بن العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيره في دور المجموعات بالبطولة العربية.

أحرز سيف الدين بوهرة لاعب الوداد المغربي هدف التعادل لصالح الفريق في شباك عبد الله المعيوف ، وجاء الهدف من خلال اللاعب سيف بوهرة حيث قطع الكرة من سالم الدوسري ليسقط الدوسري على الأرض وسدد بوهرة الكرة في شباك عبد الله المعيوف .

ورجع حكم اللقاء إلى تقنيه الفيديو لبحث صحه الهدف من عدمه في وسط وصله غضب من قبل لاعبي الوداد على حكم اللقاء ولغي الحكم الهدف لصالح بداعي العرقله لصالح الهلال السعودي مما أدي إلى إلغاء الهدف.

وبدأ الهلال السعودي بهذا التشكيل أمام الوداد المغربي

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهري.

في خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشيال ديلجادو - سالم الدوسري- سافيتش.

في خط الهجوم: عبدالله الحمدان