بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الزراعي الغربي أمام قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة كلآ من، سميحة سليمان أحمد، 65 عامًا، كدمات بالجسم، وجملات شورى محمد، 55 عامًا، كدمة بالصدر، وصابرين أحمد حلمى، 45 عامًا، كدمات بالجسم، وعلى عاطف عكاشه، 13 عامًا، كدمة بالرأس، وشهد على سليمان، 5 أعوام، كدمات بالجسم، وفرج الله جاد الله مبارك، 45 عامًا، كدمات بالجسم، وعبد العليم محمد ضاحى، 65 عامًا، كدمات بالجسم، وعلى عبد الجيد أحمد، 28 عامًا، كدمات بالجسم، وصابر عبد الجواد طرخان، 60 عامًا، كدمات بالجسم.

كانت البداية بتلقى غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام طريق قرية المراشدة في مركز الوقف.

على الفور، تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 9 أشخاص، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام طريق قرية المراشدة في مركز الوقف.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.