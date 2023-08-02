محمد محمود عبدالعزيز يبرز موضوعات الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر.. هيكلة الأجور أبرزها

أوضح الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن أبرز النقاط التي تم طرحها في الاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر، وصف سعادته بالاجتماع مشيراً بأنه خطوة عظيمة في صناعة الدراما المصرية.

محمد محمود عبدالعزيز

محمد محمود عبدالعزيز يبرز الموضوعات الهامة بالاجتماع التأسيسي لاتحاد منتجي مصر "خطوة مهمة"

نشر محمد محمود عبد العزيز من خلال استوري له على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام" أهم الموضوعات التي طرحت في الاجتماع قائلا: "تأسيس اتحاد منتجي مصر خطوة مهمة لصالح صناعة الدراما المصرية بالتوفيق لكل منتجي مصر"

تصريحات محمد محمود عبدالعزيز

محمد محمود عبدالعزيز عن الاجتماع التأسيسي "يهدف للحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية"

واضاف محمد محمود عبدالعزيز معلقا :"تشرفت بوجودي في الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة والذي يهدف للحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كل ارجاء الوطن العربي".

محمد محمود عبدالعزيز

محمد محمود عبدالعزيز يكشف النقاط الهامة بالاجتماع التأسيسي

أوضح محمد محمود عبدالعزيز الموضوعات التي تمت مناقشتها معبرا :"ومن المواضيع المطروحة مبدأيا تنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته والياته، هيكلة الأجور، تطوير المحتوى والإمكانيات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على مكانة وريادة الدراما المصرية".

كما أن الاجتماع ضم عددا كبيرا من شركات الإنتاج في مصر من بينهم العدل جروب، فنون مصر، سينرجي، السبكي وغيرهم.

محمد محمود عبدالعزيز

مسلسل حضرة العمدة

من ناحية أخرى، الجدير بالذكر أن محمد محمود عبد العزيز شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حضرة العمدة" مع روبي، أحمد رزق، بسمة، إدوارد، نهال سلامة وغيرهم نخبة من النجوم.

محمد محمود عبدالعزيز

المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى ومن إخراج عادل أديب وتدور الأحداث حول شخصية "صفية" والتي تتولى منصب عمدة إحدى القرى مما يعرضها لمشكلات مختلفة وتتوالى الأحداث الدرامية.