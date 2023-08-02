عاجل
أحمد فهمي يفجر مفاجأة عن "سفاح الجيزة" نيجيريا تقطع الكهرباء عن النيجر تنفيذًا لعقوبات
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أشرف عبدالباقي ضيفًا على شيرين سليمان في "سبوت لايت"

أشرف عبدالباقي
أشرف عبدالباقي

يحل الفنان أشرف عبدالباقي، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان في برنامجها سبوت لايت، والذي يذاع على شاشة صدى البلد.

 

 يكشف خلال الحلقة تفاصيل خاصة يتحدث عنها للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، إذْ يتحدث عن المشاكل التي واجهته بعد أول أسبوع من افتتاحه لمشروعه الجديد في الساحل الشمالي وكيف ساعده أحد أصدقائه على تجاوز تلك المشكلة.

 

ويتحدث "عبدالباقي" عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها مع النجم أحمد السقا في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم الجولة الأخيرة وتدور أحداثه حول إحدى الرياضات القتالية، ويتحدث أيضًا عن علاقته بأسرته وعن هوايته المفضلة في المنزل والتي قضى بها وقتًا طويلًا أثناء أزمة كورونا، ويتحدث أيضًا عن تفاصيل مسرحيته الجديدة التي يحضر لها في الفترة المقبلة والتي سيشارك بها عدد كبير من النجوم.

 

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًّا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.

مواد متعلقة

للمرة الأولى بتاريخ السينما المصرية.. عرض “بيت الروبي” في السينمات التركية

لطفى لبيب: لم أكن مرشحا لفيلم "عسل أسود" والزعيم ظاهرة لن تتكرر

لطفي لبيب: مُتفاءل لما يحدث في مصر ومطلوب تغيير سلوك المواطن

لطفي لبيب: محبة الناس وصلتني أثناء معاناتي الصحية

ابنة سعيد صالح: قضيت طفولتي في أجواء البهجة والفرح

موعد عرض "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي

إسلام إبراهيم يكشف مستجدات حالة والدته الصحية

جمهور السينما ينتظر فيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان ونيللي كريم