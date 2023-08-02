أشرف عبدالباقي ضيفًا على شيرين سليمان في "سبوت لايت"

يحل الفنان أشرف عبدالباقي، ضيفًا على الإعلامية شيرين سليمان في برنامجها سبوت لايت، والذي يذاع على شاشة صدى البلد.

يكشف خلال الحلقة تفاصيل خاصة يتحدث عنها للمرة الأولى في لقاء تلفزيوني، إذْ يتحدث عن المشاكل التي واجهته بعد أول أسبوع من افتتاحه لمشروعه الجديد في الساحل الشمالي وكيف ساعده أحد أصدقائه على تجاوز تلك المشكلة.

ويتحدث "عبدالباقي" عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها مع النجم أحمد السقا في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم الجولة الأخيرة وتدور أحداثه حول إحدى الرياضات القتالية، ويتحدث أيضًا عن علاقته بأسرته وعن هوايته المفضلة في المنزل والتي قضى بها وقتًا طويلًا أثناء أزمة كورونا، ويتحدث أيضًا عن تفاصيل مسرحيته الجديدة التي يحضر لها في الفترة المقبلة والتي سيشارك بها عدد كبير من النجوم.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًّا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.