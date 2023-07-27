منى فاروق تتراجع عن الاعتزال وتستغيث بنقيب الممثلين: سامحوني عاوزة اشتغل أبوس إيديكم

تراجعت الفنانة منى فاروق، عن قرار اعتزالها الفن بعد ساعات قليلة من إعلانها الاعتزال، واستغاثت بالفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أشرف عبد الباقي لمساعدتها بالعمل.

منى فاروق

منى فاروق تتراجع عن قرار اعتزالها الفن وتستغيث بالنقيب أشرف زكي

أشارت منى فاروق من خلال تصريحات لها قائلة: "مساء الخير، الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد، أنا قلت أعتزل الفن لسبب واحد وهو إن ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعايزة أشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

منى فاروق

تصريحات منى فاروق

منى فاروق"غلطت وربنا بيسامح"

وأضافت منى فاروق معلقه: "أنا محتاجة أشتغل عشان أقدر أعيش زي أي بني آدمة طبيعية، أنا غلطت وربنا بيسامح، ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟".

منى فاروق

منى فاروق "المجتمع حاططني في المكان الوحش"

وتابعت منى فاروق مشيرا: "أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش، المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة".

منى فاروق

منى فاروق"عايزة أشتغل أبوس إيديكم"

وأكملت منى فاروق حديثها: "عشان كدة، أنا بناشد دكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج، محتاجة الشغل عايزة أعرف أعيش، ولما قلت قرار أعتزل من أجل لو حد شافني بشتغل في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده؟ والله مش طالبة غير أشتغل، عايزة أشتغل أبوس إيديكم".

منى فاروق

من ناحية أخرى، نشرت منى فاروق من خلال ستوري لها، معبره فيها: "تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي، ولم اعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وأضافت منى فاروق قائلة: "إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكرًا، وكتر خیرکم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني".

منى فاروق

يذكر أن منى فاروق، شاركت في أكثر من عمل درامي ، كان آخرها مسلسل "أيام" مع حورية فرغلي، شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، مي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربي، تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.