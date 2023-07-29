منى فاروق تعترف بأسرار خطيرة وتفجر مفاجأة جعلتها تحاول الانتحار بعد العمرة

اعترف الفنانة منى فاروق اعترافًا خطيرًا أثار صدمة جمهورها ومحبيها خلال الساعات الماضية، وذلك أثناء حلولها ضيفة على منصة "المشهد"، بعد أيام قليلة من إعلانها اعتزال التمثيل والسوشيال ميديا بسبب عدم التقدير وقلة الأعمال الفنية التي تُعرض عليها من قبل المخرجين والمنتجين.

منى فاروق تعترف بجرأة: فكرت تاني في الانتحار مع اني لسه عاملة عمرة

صرحت منى فاروق بأنها كادت تُقدم على الإنتحار للمرة الثانية، على الرغم من مناسك العمرة التي أدتها مؤخرًا، حيث قالت: "فكرت تاني أول امبارح في الانتحار مع اني لسه عاملة عمرة، بس أنا زهقت، حاولت كل المحاولات وكلمت المنتجين والمخرجين، سبت شقتي ورحت شقة سعرها أقل، لأني مبقتش قادرة على دفع إيجارها، واضطريت أبيع عربيتي، خبطت على كل الناس، ويقولوا إن شاء الله هتشتغلي بس مشتغلتش، ولا أي حد اتصل بيا"، مشيرة إلى أنها لا تعرف بابًا للرزق سوى التمثيل.

منى فاروق

وأضافت منى فاروق: "معنديش لا مشكلة مع حد ولا بصفي حسابات مع حد، آه الماضي لسه بيلاحقني، أنا واحدة كنت متزوجة وانفصلت واعتذرت عن حاجة مليش ذنب فيها، ومش حابة اتكلم فيها، واعتذرت للشعب والعالم كله"، مؤكدة أن ليس هدفها "التريند"، ولكنها تحاول البحث عن مصدر رزق من الحلال.

منى فاروق تلوم تامر حسني على تجاهله لها: عرضت عليه يشغلني مش بيشغلني ليه

وتساءلت منى فاروق خلال حوارها عن سبب إمتناع الفنان تامر حسني عن الإستعانة بها في أفلامه، على الرغم من إلحاحها الشديد عليه ليساعدها في الأمر، مضيفة: "عايزة تامر حسني يشغلني مش بيشغلني ليه، قابلته مرة في فرح وعرضت عليه إنه يشغلني".

منى فاروق

سر تراجع منى فاروق عن قرار اعتزال التمثيل

وكانت الفنانة منى فاروق، قد تراجعت عن اعتزال الفن بعد ساعات قليلة من قرارها، لتناشد بعدها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ليساعدها في الحصول على عمل، وجاء ذلك خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت منى فاروق: "مساء الخير .. الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد .. أنا قلت أعتزل الفن لسبب واحد وهو إن ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعايزة أشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

منى فاروق

وأضافت: "أنا محتاجة أشتغل عشان أقدر أعيش زي أي بني آدمة طبيعية.. أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟ .. أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش .. المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة؟".

منى فاروق تناشد أشرف زكي وأشرف عبد الباقي: عايزة أشتغل أبوس إيديكم

واختتمت منى فاروق تصريحاتها قائلة: "أنا بناشد د. أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج .. محتاجة الشغل عايزة أعرف أعيش .. ولما قلت قرار أعتزل من أجل لو حد شافني بشتغل في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده؟ والله مش طالبة غير أشتغل .. عايزة أشتغل أبوس إيديكم".

منى فاروق

آخر أعمال منى فاروق

على صعيد آخر، كانت آخر أعمال الفنانة منى فاروق مسلسل "أيام" وشاركها البطولة النجوم حورية فرغلي، وشيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندى موسى، ومي القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، وحنان يوسف، وصفاء جلال، ومحمد دسوقى ومحمد مغربي، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.