تعليم سوهاج يعلن عن جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة

فتح باب التظلمات من النتيجة غدا ولمدة أسبوعين

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعتمد جدول إمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ من شهر أغسطس الجاري وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.





وأضاف وكيل الوزارة، أنه تقرر فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس، الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣، لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.





وأوضح الدكتور ياسر محمود، أنه يتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الإطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الإطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.