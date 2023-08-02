سلمون بالكاري وحليب جوز الهند.. غنية بالبروتينات

سلمون بالكاري وحليب جوز الهند من أشهى الوصفات التي تتنوع بها أكلات السمك، لها مذاق رائع ومذهل من سمك السلمون، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم تتبيلة بهار الكاري مع حليب جوز الهند اللذيذ.

سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

مقادير سلمون بالكاري وحليب جوز الهند

- السلمون : 500 غرام (فيليه / مقطع قطع صغيرة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- طماطم : 2 حبة (مقطّعة إلى مكعبات صغيرة)

- بهارات الجرام ماسالا : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- الكاري : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزيت : 4 ملاعق كبيرة

- حليب جوز الهند : علبة

- الماء : كوب

- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة)

سلمون بالكاري وحليب جوز الهند



طريقة التحضير



تبلي قطع السلمون بالملح، والفلفل الأسود، ونصف ملعقة كبيرة من الكاري، ورشة كركم، ورشة غارام ماسالا.

سخني الزيت في مقلاة على النار، وأضيفي ثلث كمية السلمون، وقلبي من وقت إلى آخر حتى يحمر، ثم أعيدي الكرة حتى تنتهي من قلي كمية السلمون كاملة.

أضيفي البصل في المقلاة نفسها وقلبي حتى ينضج، ثم أضيفي الثوم وقلّبي لدقيقة، ثمّ أضيفي مكعبات الطماطم.

تبلي بالبهارات وقلّبي المكوّنات لعدة دقائق، ثمّ اسكبي حليب جوز الهند والماء، واتركي الخليط حتى يغلي على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي قطع السلمون، واغلي الخليط لمدة 15-20 دقيقة إضافية، ثم أضيفي الكزبرة، وحرّكي المكوّنات لمدة 3 دقائق، ثم قدميه ساخنا.