أجنحة الدجاج بالكاري بخطوات سهلة وسريعة

تعد أجنحة الدجاج بالكاري من أطيب وصفات أجنحة الدجاج المتبلة المقلية أو المشوية بالعادة كأطباق جانبية مميزة بجانب المقبلات والصوصات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم بهار الكاري الرائع واللذيذ.

أجنحة الدجاج بالكاري

مقادير أجنحة الدجاج بالكاري:

- جوانح الدجاج: كيلو

- الثوم: 3 فصوص (مفروم)

- عصير الليمون: 3 ملاعق كبيرة (حامض)

- صلصة طماطم: 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي: 2 ملعقة كبيرة

- لبن زبادي: 2 ملعقة كبيرة

- الخل الأبيض: 2 ملعقة كبيرة

- ملح: ملعقة صغيرة

- الكمون: ملعقة صغيرة

- الكاري: ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل: نصف ملعقة صغيرة

- الكركم: نصف ملعقة صغيرة

أجنحة الدجاج بالكاري

طريقة التحضير:

ضعي صلصة الطماطم، والزيت، والثوم، وعصير الليمون، والخل، واللبن الزبادي، والملح، والفلفل، والزنجبيل، والكركم، والكمون، والكاري، والكزبرة المجففة، في وعاء.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم ضعي أجنحة الدجاج وقلبيها بالتتبيلة حتى تتغطى بالكامل، ثم غطّي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لحوالي ساعة حتى تتشرب أجنحة الدجاج التتبيلة.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.



ادهني صينية فرن بالزيت ووزعي بها أجنحة الدجاج وضعيها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج تمامًا وتتحمر وقدميها ساخنة.