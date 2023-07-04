النفط يعاود الارتفاع وبرنت يسجل 75.60 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو، وذلك في ظل تقييم الأسواق لتأثير تخفيضات مزمعة للإمدادات في أغسطس من جانب مصدرين كبيرين للخام هما السعودية وروسيا في مقابل توقعات ضبابية للاقتصاد العالمي.

ارتفاع أسعار النفط

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.27% ليصل سعر خام برنت للعقود الآجلة إلى 75.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:03 بتوقيت غرينتش.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نحو 70.71 دولار للبرميل، بزيادة 92 سنتا أو 1.32%، وفق ما نقلته "رويترز".

والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الثلاثاء بسبب عطلة في البلاد. وسجل خاما القياس تراجعا بلغ 1% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وقالت السعودية يوم الاثنين، إنها ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا إلى أغسطس/ آب، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس/ آب.

تصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات خفض الإنتاج من منتجي "أوبك+" إلى 5.16 مليون برميل يوميا، إذ تسعى الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار.

وتضم أوبك+ أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء، لكن الأسواق قلقة بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح للشركات تراجعا في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية انخفضت بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو/حزيران للأسبوع الثالث على التوالي. وستنشر بيانات حول المخزونات غدا الأربعاء وبيانات رسمية يوم الخميس، وتأجل النشر ليوم واحد بسبب العطلة في الولايات المتحدة.

وبشكل عام جاءت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت عميات مسح تباطؤ نشاط المصانع على المستوى العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، كما تراجع التصنيع في الولايات المتحدة بشكل أكبر في يونيو حزيران ليصل إلى مستويات سجلت آخر مرة أثناء الموجة الأولى لوباء كورونا.