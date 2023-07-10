التعاون الخليجي : التنسيق مع روسيا جلب الاستقرار لسوق النفط (شاهد)

أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ، جاسم البديوي، أن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم بأسره في مجالات شتى.

وشدد البديوي خلال كلمته في الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي الروسي الخليجي، والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، على دعم دول مجلس التعاون الخليجي، لجهود الوساطة الهادفة لحل الأزمة الأوكرانية، ودعم تمديد اتفاقية تصدير الحبوب.

وأكد حرص جميع دول المجلس على تعزيز كل أشكال التعاون مع روسيا، ودعمها لجهود تحقيق الأمن وتسوية النزاعات المختلفة.

وأشاد بالتعاون الذي تشهده العلاقات بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن مجموعة "أوبك +"، الذي كان له أثر إيجابي على سوق النفط العالمية.

وواصل البديوي أن العلاقات التي تجمع روسيا ودول الخليج العربي تبدو على قدر كبير من الأهمية، لا سيما وأنها أسهمت بشكل فعلي في استقرار سوق البترول العالمية.

انطلق، الاثنين، في موسكو الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا على مستوى وزراء الخارجية.

بوتين حريص على التعاون مع دول الخليج

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حريص على التواصل والتعاون مع دول الخليج".

وشدد لافروف على ضرورة الحفاظ على "التطور الإيجابي للتجارة بين روسيا ودول الخليج".

الخارجية العمانية تعلن تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن

ومن جانبه، أعلن وزير خارجية عمان، بدر البوسعيدي "تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن"، والعمل على "التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية".

وعن أزمة السودان، قال إن "التدخلات الخارجية في السودان تؤجج الصراع"، معربا عن القلق من "تداعيات الأزمة في السودان إنسانيا وأمنيا".

وقد عقد الاجتماع الوزاري المشترك الخامس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا بالعاصمة السعودية الرياض في يونيو 2022 بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

ويصل حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وروسيا إلى 7.6 مليار دولار في آخر إحصائية معلنة لعام 2021، وتأتي الآلات الكهربائية والبلاستيك كأهم السلع في الصادرات إلى روسيا بينما تأتي الحبوب والنحاس ومصنوعاته من ضمن أهم الواردات الروسية.