محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية، لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركز ومدينة طنطا، وذلك لمتابعة الموقف الميداني للمشروعات واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإنهائها طبقًا للجدول الزمني، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا.

خلال الجولة تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير والتوسعة والرصف بمدخل مدينة طنطا من طريق المحلة الكبرى، إذْ يتم توسعة الطريق تمهيدًا لرصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة بتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية، كما تفقد أعمال التطوير والتوسعة بمنطقة الداون تاون.

تابع رحمي، جولته بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، إذْ تابع المحافظ استمرار الأعمال داخل عنبري الإنتاج والتربية، بالمشروع والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة المحافظة الاستثمارية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج بيض المائدة من خلال خطوط للتربية والإنتاج ـ إذْ تم تصميم المحطة لتعمل بطاقة ٧٠ مليون بيضة في العام إلى جانب التصدير للخارج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وفي السياق ذاته تفقد رحمي أعمال رصف طريق ترعة الملاحة، والذي يتم إنشاؤه كمحور مروري جديد بطول 3 كم وبعرض 8 أمتار، بداية من كوبري شنودة حتى كوبري نفيا، ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

اختتمت الجولة بتفقد أرض المجزر القديم بالعجيزي وعمارات الإسكان الاستثماري "عبدالمنعم رياض" بميدان المحطة والمكونة من ٦ أبراج (١ إداري و٥ سكني) وجارٍ طرح عدد من تلك الوحدات بنهاية الشهر الجاري.