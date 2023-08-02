رفع أكبر تمثال للسيدة العذراء في دير درنكة بأسيوط (ِشاهد)

عرضت "القناة الأولى" تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "رفع أكبر تمثال للسيدة العذراء من البرونز في دير درنكة بمحافظة أسيوط".

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وعلى قاعدة بارتفاع 15 مترا شهد دير درنكة بمحافظة أسيوط وضع أكبر تمثال برونزي للسيدة العذراء في مصر ويبلغ وزنه 10 أطنان ويزيد طوله عن 9 أمتار وعرضه عن 4 أمتار.

ذكرى رحلة العائلة المقدسة

ويأتي الكشف عن التمثال تزامنا مع قرب الاحتفال السنوي بذكرى رحلة العائلة المقدسة داخل الأراضي المصرية والتي يحتفل بها الأقباط كل عام في الفترة من السابع حتى الحادي والعشرين من أغسطس.

وصمم الفنان جرجس الجاولي، أستاذ النحت الميداني والفراغي، أكبر تمثالا برونزيا للسيدة العذراء في مصر وذلك بعد أن أعد له منذ عامين، وتم الاستعادة في نحته بـ3 مساعدين، كما تم استهلاك أكثر من 50 مترا مكعبا من الفوم وأكثر من 200 مترا مكعبا من الفوم السائل واستغرق نحته 3 شهور.

نقل التمثال لأحد المسابك بالقاهرة

وجرى نقل التمثال على أجزاء لأحد المسابك بالقاهرة وعمل قالب له ثم سباكة التمثال من خام البرونز ليظهر في شكله النهائي داخل دير درنكة بمحافظة أسيوط.

