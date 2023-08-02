تعليق أسقف أسيوط على نحت أكبر تمثال لـ العذراء في دير درنكة (فيديو)

علق الأنبا يؤانس أسقف عن أسيوط وتوابعها، ورئيس دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة على تصميم أكبر تمثال للعذراء، في كنيسة العذراء الملكة في درنكة، بطول 9 أمتار ويزن 10 أطنان من البرونز.

تمثال ضخم للعذراء مريم على طراز كنائس لبنان

وأضاف" الأنبا يؤانس" ، خلال مداخلة هاتفية خلال " برنامج " كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ، مساء الثلاثاء: ” تصميم الكنيسة داخل دير درنكة بحيث يعلوها تمثال ضخم للعذراء مريم على طراز كنائس لبنان. معقبا : " فكرة التمثال جاءت من تمثال العذراء الحريصة في لبنان والذي تم تصمميه من 112 عاماً سنة 1910 وأنا زرت لبنان 15-16 مرة وكنت اشعر بالتأثر عند زيارة المكان هناك "

وتابع: " منذ مجيئي لأسيوط أخر 9 سنوات فكرت كثيرا في عمل ذلك معالدكتور جرجس الجاولي أستاذ النحت بجامعة المنيا، والمبنى مميز بناه المهندس محسن بديع، والفترة بلغت ثلاثة في إعداد هذا الأصل وأصبح أكبر تمثال للعذراء في مصر".



وأردف "الأنبا يؤانس" : "الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالسياحة الدينية ورحلة العائلة المقدسة حتى طريق العائلة المقدسة وفي ضوء ذلك قمنا بنحت هذا التمثال من البرونز، مشيراً إلى أن التمثال يبلغ 9 أمتا والمبنى طوله 25 متر، متابعا: "لم يتم الانتهاء من تشطيب المبنى وستعقبه إستكمال عمليات التشطيب وسيتم عمل لاند سكيب مميز يتناسب مع تنشط السياحة الدينية في هذه المنطقة الهامة ".

ولفت إلى أن دير الدرنكة دير مهم يتوافد عليه سنويا ملايين من المسلمين والمسيحين، معقبا : " دير الدرونك يشهد أكبر إحتفال لملايين من المسلمين والمسيحين وعندي قصص جميلة جداً لزيارة إخواتنا المسلمين للدير في هذا المكان و يقام اكبر إحتفال فنحن سعداء بأكبر إضافة لهذا المكان السياحي وله مكانة كبيرة في قلب المسلمين والمسيحين ".