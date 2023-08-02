جامعة الأميرة نورة .. رابط التقديم للطالبات ذوات الإعاقة من قانطي الرياض

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، فتح باب التقديم للطالبات ذوات الإعاقة من سكان مدينة الرياض، واللاتي لم يتم قبولهن في الجامعة وذلك ابتدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 15محرم 1445هـ / 2 أغسطس 2023م حتى يوم الاثنين الموافق 20محرم 1445هـ/ 7أغسطس 2023م ، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا.

واعتذرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن عن استقبال أي طلب بعد هذه الفترة المعلن عنها.

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني أنه سيتم التواصل مع الطالبات المرشحات لتحديد مواعيد المقابلة الشخصية، وستكون المفاضلة وفق نتائج المقابلة الشخصية ومعايير القبول وشروطه بجانب المقاعد المتاحة، والمعتمدة.

وأشارت الجامعة أن مواعيد المقابلات والتي ستبدأ في الفترة من 4 صفر 1445هـ الموافق 20 أغسطس 2023م، وتستمر حتى 7صفر 1445هـ الموافق 23 أغسطس 2023م .

جامعة الأميرة نورة.. شروط عامة للتقديم للطالبات ذوات الإعاقة

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية أو من أم سعودية. أن تكون المتقدم حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادلها. أن تكون قد أدت اختبارات القدرات والتحصيلي في مدة لا تتجاوز خمس سنوات وقت التقديم. (ويمكن إعفاؤها من هذا الشرط بناءً على كتابٍ من المركز الوطني للقياس). مناسبة نوع الإعاقة وحالة الطالبة الصحية للبرنامج. أن يكون تقديم الطلب من خلال الرابط المخصص للتقديم في الفترة المحددة لذلك. تعبئة البيانات بكل دقة ووضوح وبشكل صحيح ، علمًا أنه سيتم استبعاد أي طلب حال عد م صحته. إن تقديم الطلب لا يعني قبوله، وبعد إنتهاء الفترة المحددة للتقديم ، سيتم دراسة طلبات المتقدمات والتحقق منها وفق المقاعد المتاحة والمعتمدة ومؤشرات القبول للبرامج وبعد نتائج المقابلة الشخصية للطالبة .

رابط الدخول للطالبات ذوات الإعاقة من سكان مدينة الرياض

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7a1C5YGsR0yJ3RlSO6gu5RO4ck9u-aNMk7FeTtRwCmdUMkNPM0lDV01ZVTVVNEhXT0MxOEdSSE80Ti4u

جامعة الأميرة نوره بنت عبدالرحمن..طلب قبول الطالبات ذوات الإعاقة

وأشارت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أنها تسعى من منطلق رؤيتها ورسالتها النهوض بمسؤوليتها المجتمعية لتوفير كافة الإمكانات والفرص المناسبة وعلى رأسها :