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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

متحدث الرئاسة الروسية : موسكو مستعدة لاستئناف صفقة الحبوب بشرط

ديميتري بيسكوف
ديميتري بيسكوف

 

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، إن الجزء المتعلق بروسيا من صفقة الحبوب لم يتم الإيفاء به بعد.

 

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ديميتري بيسكوف

وأضاف يسكوف، مجيبًا عن سؤال حول استعداد روسيا للعودة إلى المفاوضات بشأن صفقة الحبوب: "روسيا مستعدة للعودة فورًا إلى الصفقة نفسها، ليس فقط إلى المفاوضات، وإنما إلى الصفقة بعينها، إننا مستعدون على الفور للقيام بذلك، إنه فقط يجب إتمام الصفقة في الجزء الذي يهم روسيا، وكما تعلمون هذا لم يتم حتى الآن"، حسبما نقلت سبوتنيك.

 

وكانت قد أفادت وكالة رويترز للأنباء، نقلا عن الكرملين، بأن اتصالا هاتفيا جمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وقال الكرملين، في بيان له، إنه خلال الاتصال ناقش الرئيسان إمكانية عودة روسيا إلى اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود. 

 

ووفقا لبيان الرئاسة الروسية، فقد أعلن فلاديمير بوتين، أن موسكو ستعود على الفور إلى تنفيذ  صفقة الحبوب بعد استيفاء الجزء الروسي من الشروط.

 

وفي وقت سابق، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا ثوما جرينفيلد، إن روسيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود. 

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