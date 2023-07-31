بيسكوف: الوضع في النيجر مقلق ويحث على تسوية الوضع بشكل فوري

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين إن الكرملين يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في النيجر، ويحث على الإسراع بعودة سيادة القانون في البلاد.

وقال بيسكوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية "نحن نراقب الوضع في النيجر عن كثب، وأن ما يحدث هناك أثار قلقا شديدا لدى موسكو، ولدى جميع المشاركين في القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في سان بطرسبرج الأسبوع الماضي".

وأضاف: "نحن نؤيد الاستعادة السريعة لسيادة القانون في البلاد، وندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب العنف.

من جهة أخرى، قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين، إن المخابرات الأمريكية ستشارك المعلومات بشأن جرائم الحرب الروسية المرتكبة على الأراضي الأوكرانية مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال كوستين في تصريحات لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "يمكنني أن أؤكد هذه المعلومات، هذه إشارة جيدة، في ديسمبر من العام الماضي أقر الكونجرس الأمريكي قانونا خاصا يمنحهم الحق في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وهذا نتيجة تواصلنا مع مجموعة كبيرة من الشركاء من وزارة العدل الأمريكية ووزارة الخارجية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، وبجهودنا المشتركة تم اعتماد هذا القرار ويتم تنفيذه بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف المدعي العام الأوكراني أنه بسبب هذا القرار الذي اتخذه الرئيس جو بايدن ستتلقى المحكمة الجنائية الدولية معلومات إضافية حول مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا، وقال "نحن لا نتحدث فقط عن أولئك الذين نفذوا الأمر ولكن عن القيادة بأكملها حتى القيادة العليا في روسيا.

ميدانيا.. أفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بارتفاع حصيلة ضحايا قصف صاروخي روسي استهدف مدينة "كريفي ريه" بوسط البلاد إلى 4 قتلى و43 جريحا.

وأوضحت خدمات الطوارئ أن فريق إنقاذ مؤلفا من 230 شخصا و57 مركبة، يشارك في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا المبنيين اللذين تضررا جراء الهجوم، مشيرة إلى أنه جرى إنقاذ 3 أشخاص، بينهم طفل، من تحت الأنقاض.