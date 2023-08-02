كنيسة جوارجيوس والأنبا أنطونيوس تستضيف فعاليات روحية غدًا

تستضيف كنيسة القديسين جوارجيوس والأنبا أنطونيوس، غدًا الخميس، الأقباط الأرثوذكس فعاليات روحية للأقباط الأرثوذكس بمقرها في منطقة مصر الجديدة بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

يترأس اللقاء خورس الشمامسة ويستهل بإقامة القداس الإلهي وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة الآباء الكهنة وأحبار الكنيسة والمصلين على مذبح الملاك بالدور السادس من مبني الخدمات بالكنيسة ومن المقرر أن يستغرق ساعتين.

يتزامن هذا اللقاء مع احتفالية الذكرى المئوية لميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، االذي أفنى عمره من أجل خدمة الكنيسة وأبنائها لمدة 40 عامًا، خلفًا لمثلث الرحمات البابا كيرلس السادس "رجل الصلاة" وأعاد إليها الحياة الروحية من خلال الاهتمام بالإيبارشيات والكنائس في مصر وبلاد المهجر.

ولد البابا شنودة باسم: "نظير جيد" في 3 أغسطس من عام 1923 بقرية سلام بمحافظة أسيوط، وعاش في ظروف قاسية بعدما رحلت أمه فور ميلاده متأثرة بحمى النفاس، وكانت سيدات القرية يتناوبن لرعايته وهو فى المهد، ويذكر مثلث الرحمات البابا شنودة عن هذه المرحلة في حديثه الأخيرة أنه رغم ما وصل إليه لا يزال "مديونًا لهن".

حرص قداسة البابا خلال فترة توليه الكرسي المرقسي على توحيد المسيحية كما أظهر موقفًا وطنيًا كبيرًا، حين وقف أمام العالم يرفع شعار "مصر وطن يعيش فينا وليس وطنًا نعيش فيه".