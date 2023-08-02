اليوم.. نظر دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

تنظر الدائرة الثانية، جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه.

مرتضى منصور أمام الاقتصادية

ونظرت الدائرة الثانية جُنح اقتصادي القضية رقم 995 لسنة 2023م، وأجلت نظر القضية لليوم 2 أغسطس للاطلاع والمستندات.

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بإجماع الآراء.

وكشف مرتضى منصور تفاصيل جديدة خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه تقدم بـ 86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وفي وقت سابق، كشف مرتضى منصور تفاصيل عزله من نادي الزمالك، قائلا إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية في بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.

وفى سياق آخر

وتشهد الحركة الداخلية لمديرية أمن القاهر، تصعيد عدد كبير من الضباط إلى رتبة عميد، لتوليهم منصب مأمور الأقسام في دوائر مختلفة، ومن المتوقع إعلان حركة تنقلات مديرية أمن القاهرة خلال الساعات المقبلة.

وكان مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء محمد عبدالله مدير مباحث القاهرة، اعتمد حركة روؤساء المباحث خلال الأيام الماضية، وتكليف المقدم محمد عبدالظاهر رئيسًا لمباحث الأزبكية، خلفاً للمقدم أحمد قدرى الذى تم نقله لمديرية أمن دمياط ، وتصعيد الرائد هشام ماهر معاون أول الجمالية، ليشغل منصب رئيس مباحث قسم الجمالية، خلفًا للمقدم محمد عبدالظاهر.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أعتمد حركة تنقلات الداخلية، منذ أيام قليلة، وتم تجديد الثقة في اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

والذي سبق له العمل في قطاعات مختلفة منها قطاع الجوازات والهجرة، ثم مباحث أمن القاهرة، وشغل منصب نائب لمدير المباحث، ثم مديرًا للمباحث، ثم مديرا لأمن الإسكندرية، ونقله في حركة ضباط الداخلية عام 2019 مديرًا لأمن القاهرة.