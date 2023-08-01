مرتضى منصور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والشباب

شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا شديدًا على الليبي عبدالواحد حرويده حكم مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في البطولة العربية للأندية.

وخسر الزمالك من الشباب بهدف من دون رد من ضربة جزاء سجلها إيفر بانيجا في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وشهدت المباراة احتساب ضربة جزاء لصالح الشباب غير صحيحة – وفقًا لآراء خبراء التحكيم – وهو ما تسبب في غضب جماهير الزمالك وطالبوا بإلغاء الهدف واحتساب النتيجة التعادل.

وقال مرتضى منصور تعليقًا على الخطأ التحكيمي الذي تسبب في هزيمة الفريق: "حكم مباراة الشباب والزمالك منذ الدقيقة الأولى يريد قتل أحد لاعبي الزمالك، ويجب ألا يكمل هذا الحكم البطولة ".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "أقول للاعبي الزمالك أنتم أبطال، السعودية صرفت الكثير من الأموال لتنظيم بطولة كبيرة ولكن أسوأ ما فيها هو التحكيم".

وتابع: "نطالب بإلغاء هدف الشباب أو إعادة المُباراة!".

واختتم: "بانيجا لم يفعل أي شيء في المباراة أمامنا وذلك بسبب مراقبة اللاعبين له، فقط سجل من ركلة جزاء، وهذا ما سنفعله أيضًا أمام النصر عندما يراقب أحد اللاعبين رونالدو".

ويستعد الزمالك لمواجهة النصر السعودي يوم الخميس المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان ".