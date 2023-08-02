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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بايرن ميونخ

صلاح وكلوب
صلاح وكلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل الريدز لمباراة بايرن ميونخ الودية، في كأس "ستاندرد"، والتي تقام على الملعب الوطني في سنغافورة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت "القاهرة" ومكة المكرمة.
كان الريدز فاز على ليستر سيتي في المباراة الماضية بنتيجة رباعية نظيفة.
 

تشكيل ليفربول ضد بايرن ميونخ:


في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، ترينت ألكسندر أرنولد.

في الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

في الهجوم: كودي جاكبو، ديوجو جوتا، محمد صلاح.

بعدها يلعب ليفربول مباراة أخرى ضد درامشتات يوم الاثنين المقبل، في التاسعة مساءً بتوقيت "القاهرة".
 

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