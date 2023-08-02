التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري في الكأس

يبحث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الصعودي للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، عندما يلتقي بالمصري البورسعيدي، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

ومن المنتظر أن يدفع كولر بقوته الضاربة أمام المصري، وذلك بسبب قوة الفريق البورسعيدي، خاصة بعد التعاقد المدرب علي ماهر، والذي يعرف كيفية خوض مواجهات المارد الأحمر.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني.

الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وتسود حالة من القلق لدى جمهور الأهلي، بعد تولي علي ماهر قيادة الفريق البورسعيدي، حيث يتسم المدرب الشاب بالصرامة التكتيكية والخططية واللعب بأسلوب مختلف عن باقي مدربي الكرة المصرية، بالإضافة إلى معرفته بنقاط قوة وضعف الأحمر.

ولم ينجح كولر في تحقيق الفوز على مدرب المصري خلال النسخة الماضية من بطولة الدوري العام المصري، عندما كان يتولى تدريب فيوتشر.

الأهلي والمصري.. موعد المباراة

تبدأ مباراة الأهلي أمام المصري في السادسة من مساء الغد الخميس، في المباراة التي يحتضنها ستاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة

تُذاع الموقعة المنتظرة على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق نقل المسابقات المحلية خلال السنوات القليلة الماضية.