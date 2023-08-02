أمرابط يعلق على عرض مانشستر يونايتد

علق الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فريق فيورنتينا الإيطالي حول احتمالية رحيله عن الفيولا والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.



كان أمرابط قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الشتاء الماضي، لكن يرغب الشياطين الحمر بقوة بضم اللاعب.



قال أمرابط أنه لا يعلم إذا كان سيرحل أم لا، مضيفا أنه من الممكن أن يستمر مع فيورنتينا.



أكدت التقارير الصحفية أن موقف أمرابط مازال معلقا، دون تغييرات حتى الأن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في التعاقد معه.



وتابعت، أن المحادثات مستمرة حتى الأن من قبل اللاعب، مضيفا أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الأن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا.

وأضافت التقارير، أن هناك عرض رسمي من مانشستر يونايتد للتعاقد مع أمرابط، كانت سابقة لأوانها.