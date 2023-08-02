عاجل
جنوب أفريقيا تتأهل إلى دور الـ16 بمونديال السيدات لأول مرة في تاريخها
الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمرابط يعلق على عرض مانشستر يونايتد

أمرابط
أمرابط

علق الدولي المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فريق فيورنتينا الإيطالي حول احتمالية رحيله عن الفيولا والانتقال إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي.

كان أمرابط قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة في الميركاتو الشتاء الماضي، لكن يرغب الشياطين الحمر بقوة بضم اللاعب.

قال أمرابط أنه لا يعلم إذا كان سيرحل أم لا، مضيفا أنه من الممكن أن يستمر مع فيورنتينا.

أكدت التقارير الصحفية أن موقف أمرابط مازال معلقا، دون تغييرات حتى الأن، رغم اهتمام النادي الإنجليزي بالنجم المغربي ورغبته في التعاقد معه.

وتابعت، أن المحادثات مستمرة حتى الأن من قبل اللاعب، مضيفا أنه لم يتم تقديم أي عروض حتى الأن من مانشستر يونايتد إلى فيورنتينا.
وأضافت التقارير، أن هناك عرض رسمي من مانشستر يونايتد للتعاقد مع أمرابط، كانت سابقة لأوانها.

 

مواد متعلقة

مانشستر سيتي يحدد بديل رياض محرز

صراع شرس بين أهلي جدة ومانشستر يونايتد على ضم أمرابط

أزمة تعيق انتقال أمرابط إلى مانشستر يونايتد

سفيان أمرابط هدف الأهلي السعودي التالي

ليفربول يتمسك بضم أمرابط
الجريدة الورقية