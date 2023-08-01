وفاة وإصابة 20 عاملًا بعد سقوط رافعة في الهند

لقى 17 عاملًا على الأقل حتفهم وأُصيب 3 آخرين، بعد سقوط رافعة على طريق سريع أثناء بناء جسر غرب الهند، وسط مخاوف من محاصرة عمال آخرين عدة، حسب ما أعلنت القوة الوطنية لمواجهة الكوارث، اليوم الثلاثاء.

وقالت "الوطنية لمواجهة الكوارث" إن الرافعة انهارت على ألواح خرسانية كبيرة خلال الليل، لتسقط مع الحطام على عمال كانوا يعملون في طريق "سمرودهي" السريع في ولاية مهاراشترا.

وذكرت السلطات أنه تم انتشال 17 جثة فيما نقل ثلاثة مصابين إلى المستشفى.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حطام رافعة على الأرض بين أعمدة جسر ورجال إنقاذ وهم يعملون وسط أكوام من عوارض فولاذية مشوهة، قرب منطقة شاهابور، التي تبعد نحو 80 كيلومترًا عن مومباي عاصمة الولاية.

ويعد طريق سامرودهي السريع الذي يربط بومباي بمدينة ناغبور، جزءًا من مخطط واسع النطاق للبنى التحتية للطرق في أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وقال محسن شهيدي، وهو مسؤول كبير في القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، إن فرق الإنقاذ تحاول انتشال الجثث، وإنه تم تسجيل 16 وفاة على الأقل.

وذكر مكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، في تدوينة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي: «تألمت من المأساة في شاهابور بولاية ماهاراشترا، أخلص التعازي لأسر المتوفين».

وأعلن مكتب مودي عن مساعدة إغاثية قدرها 200 ألف روبية (2430 دولارًا) لأسرة كل من المتوفين، و50 ألف روبية (608 دولارات) لكل مصاب.

وتكثر الحوادث في مواقع إنشاء البنى التحتية في الهند، وفي أكتوبر من العام الماضي، قتل 130 شخصًا في ولاية غوجارات بانهيار جسر بعد فترة وجيزة من إصلاحه.

وفي العام 2016، أدى انهيار جسر في شارع مزدحم في كالكوتا إلى مقتل 26 شخصًا على الأقل.



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