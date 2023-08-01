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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل سموذي جوز الهند المنعش للصيف

سموذي جوز الهند
سموذي جوز الهند

سموذي جوز الهند من المشروبات اللذيذة، التي ستعطيك الانتعاش المطلوب في فصل الصيف، فتعمل على خفض حرارة الجسم، وإضافة العديد من العناصر الغذائية لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

سوذي جوز الهند

طريقة عمل سموذي جوز الهند

المقادير

- حليب : 2 كوب (بارد وسائل)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (الماء)

- جوز الهند : 2 كوب (طازج ومقطع صغير)

- الآيس كريم : 2 ملعقة كبيرة (فانيليا)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ثلج : حسب الرغبة

 

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طريقة عمل سموذي الفواكه المنعش| للدايت

طريقة التحضير

قشري جوز الهند ثم فرغي الماء من داخله.

ضعي في الخلاط جوز الهند الطازج، وماء جوز الهند، والسكر واخلطي.

أضيفي الحليب البارد، والآيس كريم، والحبهان المطحون، والثلج واخلطي.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه.

 

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