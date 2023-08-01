طريقة عمل سموذي جوز الهند المنعش للصيف

سموذي جوز الهند من المشروبات اللذيذة، التي ستعطيك الانتعاش المطلوب في فصل الصيف، فتعمل على خفض حرارة الجسم، وإضافة العديد من العناصر الغذائية لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالخطوات.

سوذي جوز الهند

طريقة عمل سموذي جوز الهند

المقادير

- حليب : 2 كوب (بارد وسائل)

- جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب (الماء)

- جوز الهند : 2 كوب (طازج ومقطع صغير)

- الآيس كريم : 2 ملعقة كبيرة (فانيليا)

- سكر : 4 ملاعق كبيرة

- حبهان : ملعقة صغيرة (مطحون)

- ثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

قشري جوز الهند ثم فرغي الماء من داخله.

ضعي في الخلاط جوز الهند الطازج، وماء جوز الهند، والسكر واخلطي.

أضيفي الحليب البارد، والآيس كريم، والحبهان المطحون، والثلج واخلطي.

اسكبي المزيج في أكواب التقديم وقدميه.