أحمد الحشاني .. السيرة الذاتية لرئيس الحكومة التونسية الجديد

أعلنت الرئاسة التونسية عن قرارالرئيس قيس سعيد، بإنهاء مهام نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.

قيس سعيد وأحمد الحشاني

ويأتي هذا القرار وسط حالة اقتصادية وسياسية صعبة تعيشها تونس مؤخرا، وسط مطالبات شعبية بخطة إنقاذ اقتصادي وهو ما فشلت فيه رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن حيث تعاني تونس من أوضاع اقتصادية صعبة بعد عقد من هيمنة جماعة الإخوان على السلطة في البلاد.

وسبق للرئيس التونسي أن أقدم على تعديل الحكومة حينما أقال 6 وزراء من تشكيلة وزارة نجلاء بودن، خلال الأشهر الأخيرة.

وتفاوض تونس صندوق النقد الدولي منذ نحو 18 شهرا على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، مشفوعا بإصلاحات اقتصادية اعتبرها قيس سعيّد إملاءات.

أحمد الحشاني

لكن من هو رئيس الحكومة الجديد؟ فبحسب وسائل إعلام تونسية فإن أحمد الحشاني، رجل اقتصاد ومسؤول هام بالبنك المركزي، وخبير قانوني وخريج كلية الحقوق السياسية والاقتصادية بتونس، حصل منها على شهادة الماجستير سنة 1983.

السيرة الذاتية لرئيس حكومة تونس الجديد؟

والحشاني شخصية غير معروفة إعلاميا وتأتي من خارج أسوار عالم السياسة والأحزاب ليصبح ثاني رئيس حكومة بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي أطاحت بالإخوان وحركة النهضة التونسية.

ويعرب الحشاني بعدائه للإخوان ولأحزاب الإسلام السياسي، مقابل دعمه للرئيس سعيّد وقيادته الحملة الانتخابية التي سبقت وصوله إلى قصر قرطاج عام 2019.

وقبل نحو عامين، عين الرئيس قيس سعيّد نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء بعدما أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي في يوليو2021 وحل البرلمان.

ووخلال تأديته اليمين الدستورية، قال الرئيس التونسي قيس سعيد متوجهاً بالحديث للحشاني: "لا للعودة للوراء وتونس دولة واحدة ويجب الحفاظ عليها.

الرهان الاقتصادي

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن نجحت في الانتقال إلى الجمهورية الجديدة لكنها فشلت اقتصاديا.