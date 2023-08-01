تونس تبحث مع ناسا تعزيز التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية

بحث وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار بن ناجي مع باميلا ميلروي نائبة مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، الرائدة عالميا في مجال الاستكشاف والبحث العلمي الفضائي وتطوير التكنولوجيا الفضائية، دعم تونس في مجال الأنشطة الفضائية.

الفضاء والأقمار الصناعية

وناقش وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي - بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء تعزيز التعاون في مجال الفضاء والأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية والبحوث في الكواكب والنجوم والمجرات، وسبل دعم تونس في بعث الوكالة التونسية للفضاء للإشراف على مختلف الأنشطة الفضائية الوطنية وإنجاز مشاريع وطنية في مجال الفضاء أو المساهمة والمشاركة في المشاريع الدولية.

وأشار البيان إلى أنه تم التطرق خلال الحوار إلى انضمام تونس إلى الاتفاقيات الدولية في مجال الفضاء بهدف الاستفادة من المعارف والخبرات في الاستكشاف والمشاركة في الأبحاث العلمية والتكنولوجية ذات الصلة.