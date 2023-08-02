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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي بالفلبين

إعصارإيجاي
إعصارإيجاي

 

أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ في الفلبين اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيجاي (المعروف دوليا باسم دوكسوري) إلى 27 قتيلا.

 

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ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوكسوري بالفلبين

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السلطات الصينية تُجلي عشرات الآلاف بسبب إعصار دوكسوري

إعصارإيجاي

وأوضحت اللجنة حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية - أن 52 شخصا أصيبوا ومازال 13 آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار الذي تسبب في إحداث فوضى في القطاع الزراعي، حيث تأثر أكثر من 105 آلاف مزارع وصياد، كما تضرر نحو 2.8 مليون شخص بمختلف أنحاء البلاد، بينهم أكثر من 289 ألف نازح.

يذكر أن (إيجاي) خامس إعصار يضرب الفلبين هذا العام، وحذر العلماء من أن الأحداث المناخية المتطرفة مثل العواصف القوية تتفاقم بسبب تغير المناخ.

 

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