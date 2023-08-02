2889 سفينة بحمولة 48,5 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية خلال 2022/2023

المنطقة الإقتصادية لقناة السويس

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية شهدت زيادة ملحوظة في حركة السفن وتداول الحاويات والبضائع خلال العام المالي المنصرم 2022/ 2023 بإجمالي حمولات بلغ 48,509,585 مليون طن كطاقة محققة بزيادة عن العام الماضي 2021/2022 بلغت 23 % وعدد حاويات 4,113,473 حاوية مكافئة بزيادة بلغت 9% عن العام الماضي من خلال إستقبال 2889 سفينة متنوعة خلال العام وبزيادة بلغت 6% في عدد السفن .

وذكر بيان المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الإقتصادية قد إستقبل 1234 سفينة متنوعة بطاقة محققه بلغت 4,754,617 طن وعدد حاويات 492,599 حاوية مكافئة خلال العام ، كما إستقبل ميناء شرق بورسعيد 1566 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 43,395,353 طن وعدد حاويات 3,620,874 مليون حاوية مكافئة ، كما إستقبل ميناء العريش البحري عدد 89 سفينة خلال العام ذاته لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 359,615 ألف طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد إنتهاء عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش .

وكانت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس قد نجحت في توطين خدمة جديدة تضاف لنجاحات الهيئة في التوسع في مجال الخدمات البحرية وهي خدمة تموين السفن حيث تنفيذ عمليات تموين السفن على أرصفة الموانئ بالتوازي مع عمليات الشحن والتفريغ وتداول الحاويات على السفن والأرصفة ، وتعمل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس دائماً على تطوير أرصفة الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة لجذب الخطوط الملاحية العالمية لإستخدام هذه الأرصفة وجذب الإستثمارات المختلفة للمنطقة الإقتصادية وموانئها .