منها محاق صفر.. الظواهر الفلكية خلال أغسطس الجاري

تشهد سماء العالم بعض الظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس الجاري والتي ليس لها أضرار على صحة الانسان أو نشاطه اليومي على الارض، حيث أن مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحل وبخار الماء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية خلال شهر أغسطس:

القمر وزحل

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم 3 أغسطس ، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى اختفاء المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والمشتري

يقترن القمر مع كوكب المشتري (أكبر كواكب المجموعة الشمسية) يوم 7 أغسطس ، حيث نراهما متجاوران مع بداية شروقهما في 12:15 بعد منتصف الليل (الدقائق الأولى من يوم 8 أغسطس) حتى اختفاء المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر والثريا

يقترن القمر مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا) ، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض وذلك يوم 8 أغسطس.

يتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبع .. يمكن رؤية هذا الاقتران في غضون الـ 12:50 صباحا بعد منتصف الليل (الساعة الأولى من يوم 9 أغسطس) باتجاة الشرق إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

الظواهر الفلكية

استطالة عطارد

يصل كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) إلى أقصى استطالة شرقية له من الشمس تبلغ 27.4 درجة يوم 10 أغسطس.

وهذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في السماء الغربية بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب سريعا بغضون 20:50 مساءا تقريبا

المريخ وعطارد

يترائى كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) وكوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس/ مرسال الآلهة) متجاوران باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في الفترة من 1 الى 22 أغسطس تقريبا ، إلا انهما يكونا أقرب لبعضهما البعض في هذا اليوم (أي في حالة اقتران) ويغربا سريعا بغضون الساعة 20:40 مساءا تقريبا

شهب البرشاويات

هي أفضل زخات الشهب السنوية التي ينتظرها هواة الفلك في جميع انحاء العالم ، حيث يصل عددها إلى 60 شهاب في الساعة عند الذروة، والتي تحدث يوم 13 أغسطس.

تأتي هذه الشهب بفعل دخول بقايا مخلفات المذنب Swift-Tuttle الذي تم اكتشافه عام 1862.. وتستمر دخول هذه المخلفات المسببة للشهب من 17 يوليو إلى 24 أغسطس ، ويبلغ ذروتها هذا العام في ليلة 12 وفجر 13 أغسطس .. تسقط الشهب كما لو كانت آتية من مجموعة فرساوس/ برشاوش ، وهو سبب تسميتها .. ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .. أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب ..

القمر وبولوكس

يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء/ التوأم ، حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الشرق بغضون 4:25 صباحا تقريبا حتى يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس يوم 14 أغسطس.

محاق صفر

لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل يوم 16 أغسطس إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد ، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجها للأرض وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة

القمر والمريخ

يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة الى ان يغرب هذا المشهد سريعا بغضون 8:50 مساءا تقريبا يوم 18 أغسطس.

القمر وسبيكا

يقترن القمر مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل (ألمع نجوم برج العذراء) يوم 21 أغسطس ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة حيث نراهما متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم إلى أن يغرب هذا المشهد بغضون 9:50 مساءا تقريبا.

القمر وأنتاريس

يقترن القمر مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب يوم 24 أغسطس، وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد بغضون 23:50 مساءا تقريبا

زحل في التقابل مع الشمس

سيكون كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام ، وسيترائى طوال الليل يوم 27 أغسطس.

و يظهر كوكب زحل بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.

القمر وزحل

يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم 30 أغسطس، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي

بدر صفر

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 31 أغسطس وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي

يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وهو ثالث قمرعملاق بين أربعة أقمارعملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد .