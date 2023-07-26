يشهد العالم بعض الظواهر الفلكية المتبقية خلال شهر يوليو الجاري، والتي تتمثل في اقتران كواكب المجموعة الشمسية مع النجم ريجولس، واقتران القمر مع قلب العقرب، وزخة شهب الدلويات، حيث يمكن مشاهدة الظواهر الفلكية في الحقوق والزراعية والسواحل والصحاري والبراري والجبال.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الظواهر الفلكية المتبقية خلال يوليو:

الزهرة وعطارد وريجولس

يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس : مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد) غدا ٢٧و ٢٨ يوليو.

ويمكن مشاهدة هذا الاقتران الثلاثي باتجاة الغرب عند دخول الليل حتي غروب المشهد بحلول الـ 8:45 مساءا تقريبا في 27 يوليو.

ظواهر فلكية

كما يقترن كوكب عطارد مع النجم ريجولس، حيث يُرى هذا المشهد عند دخول الليل في 28 يوليو وحتى غروبه في الـ 9:5 مساءًا تقريبًا.

القمر وقلب العقرب

يقترن القمر يوم 28 يوليو مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل ، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 2:00 صباحًا من اليوم التالي 30-29 يوليو.

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‏زخة شهب الدلويات

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وهي زخة شهابية متوسطة الكثافة تحدث يومي 29 و30 يوليو، ويصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهاب في الساعة.

تأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 29 وفجر 30 يوليو

وفي هذه الظاهرة سيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها.

أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء .

تظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء