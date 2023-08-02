مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

تشهد منافسات بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، اليوم 4 مباريات من العيار الثقيل فيلتقي منتخب الأرجنتين بنظيره السويد، ويتقابل منتخب جنوب أفريقيا أمام إيطاليا، ويلعب منتخب جامايكا ضد البرازيل، ويخوض منتخب بنما مباراة أمام فرنسا.

وشهدت نتائج مواجهات أمس ببطولة كأس العالم للسيدات 3 انتصارات وتعادل، حيث جمع اللقاء الأول بين فيتنام أمام هولندا وانتهى لصالح الأخير بسباعية من دون رد على ملعب فوريست بار بدولة نيوزيلندا، أما المواجهة الثانية بين البرتغال وأمريكا وانتهت بالتعادل السلبي على ملعب إيدن بارك بنيوزيلندا.

وجمع اللقاء الثالث الصين أمام إنجلترا وانتهى لصالح الأخير بسداسية مقابل هدف على ملعب هيند مارش بدولة أستراليا.

وأخيرًا اللقاء الرابع الذي أقيم بين هايتي والدنمارك قد انتهى لصالح الأخير بثنائية نظيفة على ملعب نيب بدولة أستراليا.

مواعيد مباريات كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

يتقابل منتخب الأرجنتين ضد السويد فى تمام الساعة 10 صباحًا - beIN Sports 1 HD Premium

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا ضد إيطاليا فى تمام الساعة 10 صباحًا - beIN Sports 2 HD Premium

ويلعب منتخب جامايكا ضد البرازيل فى تمام الساعة 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

ويخوض منتخب بنما مباراة أمام فرنسا فى تمام الساعة 1 ظهرًا - beIN Sports 1 HD Premium

وتضم منافسات بطولة كأس للسيدات 2023 في مرحلة دور المجموعات المنتخبات الآتية:

المجموعة الأولى: نيوزيلندا - النرويج - الفلبين - سويسرا

المجموعة الثانية: أستراليا - جمهورية أيرلندا - نيجيريا - كندا.

المجموعة الثالثة: إسبانيا - كوستاريكا - زامبيا - اليابان.

المجموعة الرابعة: إنجلترا - هايتي - الدنمارك - الصين.

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - فيتنام - هولندا - البرتغال.

المجموعة السادسة: فرنسا - جامايكا - البرازيل - بنما.

المجموعة السابعة: السويد - جنوب إفريقيا - إيطاليا - الأرجنتين.

المجموعة الثامنة: ألمانيا - المغرب - كولومبيا - كوريا الجنوبية.