سجلت ابتسام الجريدي لاعبة منتخب المغرب سيدات إنجاز عربي تاريخي في كأس العالم للسيدات، لتدون أسمها باحرف من ذهب على حساب منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

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ابتسام الجريدي تسجل إنجاز عربي تاريخي في كأس العالم للسيدات

حقق منتخب المغرب الانتصار على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل سجلته ابتسام الجريدي في الدقيقة 6 من عمر اللقاء، لتسجيل إنجازين تاريخيين للعرب في كأس العالم للسيدات، بأول هدف وانتصار عربي في المونديال

حقق منتخب المغرب أول انتصار عربي على الاطلاق في كأس العالم للسيدات، وذلك منذ بداية نهائيات مونديال السيدات الذي انطلقت نسخته الأولى في العام 1991 والتي كانت في الصين.

ابتسام الجريدي تلعب لنادي الأهلي السعودي، وحرص الفريق السعودي على تقديم التهاني للاعبة الفريق من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب النادي: "تهانينا لنجمتنا المغربية ابتسام الجريدي لاعبة الفريق الأول لكرة القدم النسائية في نادي الأهلي بتسجيلها أول هدف للعرب في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات لصالح منتخبها المغربي".

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