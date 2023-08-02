الأهلي يجدد عقد محمود متولي لمدة موسمين

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو النادي الأهلي حسموا ملف تجديد عقد محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"نادي الأهلي نجح في التوصل إلى اتفاق مع محمود متولي مدافع الفريق على تمديد عقده حتى عام 2026، على أن يجري الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة".

وتابع:" النادي الأهلي قام بالتجديد لمحمود متولي مدافع الفريق الأحمر بناء على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي وتم الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2026".



موعد مباراة الأهلي المقبلة



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر يوم 3 من شهر أغسطس المقبل 2023.

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة بدلًا من الثامنة مساءً، بعدما تم تقديم توقيت المباراة ساعتين، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير الشباب والرياضة لترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت بداية من شهر أغسطس.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والمصري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.