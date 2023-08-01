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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشحات وكهربا وتاو يقودون التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري

الأهلي
الأهلي

يستعد الأهلي بقوة لمواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

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وكان الأهلي قد نجح في الصعود لهذا الدور بعد الفوز على الداخلية بنتيجة 2/0، بينما حقق المصري البورسعيدي الفوز على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بقوته الضاربة أمام المصري، حيث يرغب في إنهاء المباراة من البداية، حيث من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.

الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسى تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

الأهلي والمصري.. موعد المباراة

تنطلق مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في السادسة من مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يُقام على على ملعب برج العرب.

القناة الناقلة

تُذاع مواجهة المارد الأحمر أمام الفريق البورسعيدي على قناة "أون تايم سبورتس"، والتي حصلت على حقوق بث المباريات الرسمية خلال المواسم الماضية.

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