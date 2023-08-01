الفنان محمد عبدالقادر يكشف عن دوره في فليم «طريق الحياة»

كشف الفنان محمد عبد القادر، عن تفاصيل عن فى فليم “طريق الحياة” وهو عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية.

يؤدي محمد دور "على"، شاب يعمل في مستشفى، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه والمرضى.

بدأ الفنان محمد عبدالقادر حياته الفنية في مسارح الجامعة، أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل.

وأضاف الفنان محمد عبدالقادر الشهير بـ حمو، أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة، منها أفضل أداء مسرحي عن مسرحية "البطل المغوار".



وأشاد الفنان ”محمد عبدالقادر" بالتجربة التي عاشها في "بعد الشر".

وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين.

ولفت إلى أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.