النيابة تواصل الكشف عن أسباب حريق واجهة قسم الشيخ زايد

تواصل النيابة المختصة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق بقسم شرطة أول الشيخ زايد، إذ انتدبت خبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة وحصر التلفيات وتحديد أسباب الحريق وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من ديوان قسم شرطة أول الشيخ زايد.

ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء من أقرب نقطة تابعة لقطاع إطفاء أكتوبر بالتنسيق مع مساعد مدير الأمن.

وكشف مصدر إن الحريق اندلع داخل إحدى غرف الحجز، والسبب ماس كهربائي بسبب التكييفات، وتم إخلاء عنابر الحجز من السجناء حرصًا على حياتهم، واشتعلت النيران بواجهة القسم من الخارج لتلتهم جزءًا منها.

انتقل فريق من النيابة لإجراء المعاينة التصويرية وحصر التلفيات وتبين من التحقيقات الأولية حدوث ماس كهربائي في التكييفات ويتولى المعمل الجنائي تحديد السبب النهائي للحريق ونقطة بدايته ونهايته.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط الآتية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلًا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.