جزار كفر الشيخ يكشف كواليس إنهاء حياة جاره المتسول: "خلصت عليه زي الدبيحة"

”كنت طالع أسرقه ولما عرفني خلصت عليه زي الدبيحة”.. أدلى جزار كفر الشيخ المتهم بقتل متسول جاره بتلك الجملة خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه بعد ضبطه.

اعترافات المتهم:

وأضاف المتهم في اعترافاته أن المجنى عليه دائم الجلوس أمام محل "الجزارة خاصته" لاستجداء المارة، وأنه شاهده أثناء جمعه مبالغ مالية من المواطنين فاختمرت فـى ذهنه فكرة الاستيلاء عليها، فقام بتتبع المجنى عليه حتى وصل لمنزله ولدى مشاهدة المجنى عليه له داخل غرفته قام بالاستغاثة، وخشية افتضاح أمره قام بطعنه باستخدام "سلاح أبيض" كان بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.



نجحت مباحث كفر الشيخ في القبض على جزار أنهى حياة متسول لسرقته، لعلمه بوجود مبالغ مالية كبيرة بحوزته، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ بوفاة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) داخل مسكنه إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم.



أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.