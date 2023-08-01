غدا.. نظر دعوي ممدوح عباس ضد مرتضي منصور بتهمة سب وقذف

تنظرالدائرة الثانية ،جُنح اقتصادي بمحكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك بتهمة سبه وإزعاجه وقذفه.

بتهمة سب وقذف .. غدا نظر دعوي ممدوح عباس ضد مرتضي منصور

ونظرت الدائرة الثانية جُنح اقتصادي اليوم القضية رقم 995 لسنة 2023م، وأجلت نظر القضية لـ 2 أغسطس للاطلاع والمستندات.

وكان ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك ضد مرتضي منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك اختصمه فيها بتهمة السب والقذف والإزعاج على مواقع التواصل الاجتماعي وحددت المحكمة اليوم لنظر القضية.

وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، في الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، بإجماع الآراء.

وكشف مرتضى منصور تفاصيل جديدة خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه تقدم بـ 86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وفي وقت سابق، كشف مرتضى منصور تفاصيل عزله من نادي الزمالك،، قائلا إن كمال شعيب تقدم في نادي الزمالك بـ 450 قضية في بأسماء مختلفة لإسقاط النادي وإغراقه في القضايا.