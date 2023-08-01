توخيل مدرب البايرن يكشف أسرارًا عن السنغالي ماني

تحدث مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل عن المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الألماني السابق.

وأبدى توخيل حزنه لأن الأمور لم تسرِ على ما يرام بالنسبة إلى المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني في صفوف البافاري لافتا إلى أن رحيله عن الفريق هو الأفضل.

وقال توخيل: من الواضح بأننا لم نتمكن من استغلال قدرات ماني بالحد الأقصى، وهذا كان عملي ومسؤوليتي لكن في هذه الوضعية ورحيله الحل الأفضل.

وأضاف: لقد تعانقنا طويلا وتصارحنا بأننا لا نحب كيف جرت فيها الأمور، لكننا نعلم في الوقت ذاته بأنه الحل الأفضل في هذه الوضعية.

وأوضح: في بعض الأحيان، لا تسير الأمور كما يشتهي الجميع من الناحية الإنسانية كانت تربطني علاقة جيدة بماني وستبقى كذلك.