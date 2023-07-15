توخيل يرد على اهتمام بايرن ميونيخ بالتعاقد مع كين

علق المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، على الانباء المنتشره في الساعات الأخيره حول اهتمام العملاق البافاري بالتعاقد مع اللاعب الإنجليزي هاري كين لدعم مركز الهجوم.

اقرأ ايضًا ..

تعليق توخيل على ضم هاري كين

ورفض توماس توخيل التعليق على التكهنات المنتشرة حول رغبة البافاري في التعاقد مع النجم هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، بعدما أبدى بايرن ميونيخ رغبة في التعاقد مع مهاجم السبرز.

قال توخيل انه لن يتحدث على اللاعبين الذين لا يمتلكون عقد مع النادي، لكن ننظر الآن إلى هذا الموقف، وإذا كان هناك اعتقاد بأن لاعبًا ما سيساعدنا في تحقيق الإنجازات، فإننا سنسعى للتعاقد معه بكل تأكيد.

بايرن ميونيخ يحاول للمرة الثالثة

سبق أن تقدم نادي بايرن ميونيخ بعرضين لضم هاري كين من توتنهام هوتسبير، لكن النادي الإنجليزي رفض التفريط في خدمات صاحب الـ29 عامًا، والآن نفى توخيل وجود مفاوضات لضم اللاعب.

ينتهي عقد هاري كين مع توتنهام هوتسبير في يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم واحد فقط، وحتى الآن لن يوافق اللندني على رحيل مهاجم الفريق وانتقاله للدوري الألماني.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا