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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير ‏99363 مخالفة مرورية متنوعة في حملة أمنية

حملة مرورية
حملة مرورية

تكثف الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط ‏99363 مخالفة مرورية متنوعة.

وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (99363) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:
(43723) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1088) مخالفة السير بدون تراخيص.
(27) مخالفة موقف عشوائى.
(7) مخالفات شروط التراخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

سحب 3342 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني 

تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من سحب 3342 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات في كافة أرجاء الجمهورية.

ويشن رجال الإدارة العامة للمرور حملاتهم اليومية للتأكد من التزام السائقين بقواعد وآداب المرور، وهو الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على سلامة وسلاسة الحركة المرورية.

ويأتي ذلك في إطار السعي لمُجتمعٍ أكثر أمناً وأماناً.  
 

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