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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد انتظام ساديو ماني في تدريبات النصر السعودي

ساديو ماني
ساديو ماني

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موعد انتظام النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي والمنضم حديثا إلى صفوف القلعة الصفراء فى التدريبات الجماعية للعالمي .

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وبحسب صحفية الرياضية السعودية أن ساديو ماني سيشارك في الحصة التدريبية لنادي النصر غدا الأربعاء استعدادا لخوض موقعة الزمالك المصري المقبلة في البطولة العربية. 

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر قام بتسجيل اسم  ساديو ماني، ضمن قائمته المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

موعد مباراة النصر والزمالك 

ويواجه النصر نظيره الزمالك  يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان.

 وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.
 

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