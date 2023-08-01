بالفيديو.. النصر السعودي يعلن رسميا التعاقد مع ساديو ماني

أعلن نادي النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء رسميا التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني وذلك لتدعيم صفوف القلعة الصفراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : فيديو للإعلان عن صفقة نجم بارين ميونخ : " بصوت واحد ...... saaaaadiiiioooooooo MANE".

ووجه ساديو ماني رسالة لجماهير النصر خلال الفيديو المنشور عبر الحساب الرسمي: " لا أطيق الانتظار لاسمعها بصوتكم في الملعب . أراكم في الرياض ".

وكانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية إلى تعاقد إدارة النصر مع ساديو ماني مقابل 37 مليون يورو لمدة 4 مواسم، تنتهي في صيف عام 2027.

وتعد صفقة ماني هي رابع صفقات العالمي خلال المريكاتو الصيفي الجاري وذلك بعد التعاقد مع كلا من مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس .

موعد مباراة النصر والزمالك

يستعد النصر السعودي لمواجهة الزمالك المصري في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية ".

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والنصر يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.