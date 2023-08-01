ساديو ماني لجماهير النصر : " لا أطيق الانتظار لـِ اسمع هتافتكم في الملعب "

وجه النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي والمنضم حديثا إلى صفوف القلعة الصفراء رسالة إلى جماهير العالمي بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وقال ساديو ماني في الفيديو التقديمي له والمنشور عبر الحساب الرسمي لنادي النصر: " " لا أطيق الانتظار لاسمعها بصوتكم في الملعب . أراكم في الرياض ".

ومن المقرر أن ينتظم ساديو ماني في التدريبات الجماعية للنصر السعودي غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في البطولة العربية .

وتعد صفقة ماني هي رابع صفقات العالمي خلال المريكاتو الصيفي الجاري وذلك بعد التعاقد مع كلا من مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس .

موعد مباراة النصر والزمالك

ويواجه النصر نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان.

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.