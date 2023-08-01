كلام فى الهوا

الثلاثاء 01/أغسطس/2023 - 09:37 م 8/1/2023 9:37:25 PM

حكايات جحا لا تنتهى ويقال إن جحا كان يركب حمارًا عنيدًا انطلق به دون أن يتوقف، فهو لا يستطيع أن ينزل ولا الحمار يصل به إلى ما يريد. ظل يجرى بالحمار وكلما مر على جمع من الناس سألوه إلى أين أنت ذاهب يا جحا؟، يقول لهم حيث يريد الحمار! فيضحك الناس دون أن ينظروا إلى أنفسهم أن الحياة تسحبهم دون وعى منهم. فكل منا يركب حماره والحمار يسير بنا كيفما شاء دون توقف ولا يستطيعون النزول من عليه. ويعتبر حمار الحكيم من أشهر الحمير فى الأدب العربى لصاحبه «توفيق الحكيم» وإذا سألنا الحكيم عن سبب عناد الحمار الذى ركبه جحا فانطلق به مسرعًا غربًا وشرقًا دون هدى حتى بلغ بجحا حد الهلاك لقال لنا إن الحمار الهائج هذا هو حالنا الذى ننتظر منه أن يصل بنا إلى أهدافنا التى نرغب فى الوصول إليها. إذن مين فينا الحمار... الراكب أو المركوب؟!

لم نقصد أحداً!